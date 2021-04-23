Ижевск, , 09:31 — REGNUM Удмуртия до конца текущего года получит 86 новых школьных автобусов, закупка которых финансируется из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«На данный момент сформирован список школ в районах, где вопрос в обеспечении новым автотранспортом стоит наиболее остро. Заявка на закупку 86 автобусов в ближайшее время будет направлена в Министерство просвещения РФ», — отметила министр образования региона Светлана Болотникова.

В настоящее время в республике существуют 600 школьных маршрутов, автобусный парк составляет 382 машины. Министр уточнила, что получение автобусов в этом году закроет текущую потребность в школьном автотранспорте. Распределение техники в районы Удмуртии будет происходить в соответствии с необходимостью.

ИА REGNUM напоминает, по итогам прошлого года школьный автопарк республики пополнился 37 новыми автобусами. В их числе 15 автобусов ГАЗ, 15 автомашин марки ПАЗ, пять автобусов Ford и два — УАЗ. Срок службы школьных автобусов не должен превышать 10 лет.