Магадан, , 09:42 — REGNUM В Магаданской области квартиры после капитального ремонта не продержались и четырёх месяцев. Их ремонтировали в рамках региональной программы.

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На заседании правительства Колымы министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной доложил о ходе восстановления и модернизации муниципального имущества, пишет ИА MagadanMedia.

Бережной сказал, что наибольшее беспокойство вызывает Северо-Эвенский округ, где через четыре месяца после ремонта квартиры находятся в неприемлемом состоянии.

Губернатор Сергей Носов поручил передать документы проверок в правоохранительные органы.

«Выявить виновных и принять меры на уровне федеральных структур. Надо менять стиль работы», — сказал Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области прокомментировали ситуацию с разрушенной квартирой пенсионерки в Белгороде.