Москва, , 09:29 — REGNUM В Минсельхозе РФ рассчитывают на сохранение лидерских позиций России в сфере экспорта пшеницы в текущем сельскохозяйственном году, который идёт с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По прогнозу, Россия сохранит лидирующие позиции по экспорту пшеницы по итогам сезона», — говорится в сообщении.

Согласно данным, полученным министерством на текущий момент, в действующем сельскохозяйственном году на экспорт направлено 43,6 млн тонн зерновых культур, что на 17,5% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (37,1 млн тонн). Отмечается также, что объем поставок пшеницы вырос на 14,5% и составил 34,7 млн тонн (+14,5%).