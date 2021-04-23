Кишинёв, , 09:32 — REGNUM В Молдавии 41% жителей согласны пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные 22 апреля на сайте минздрава страны.

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«В целом вакцинацию чаще поддерживают пожилые людьми, те, кто больше доверяет властям, и те, кто считает вирус заразным и быстро распространяющимся», — отметили авторы исследования.

Сообщается, что, согласно данным предыдущего опроса, который проводили в октябре 2010 года, только 31% респондентов сказали, что согласны на вакцинацию. Число тех, кто отказывается делать прививки, наоборот, уменьшилось. Если в ходе предыдущего опроса 46% респондентов отрицательно отозвались о вакцинации от COVID-19, то в этот раз их стало 37%.

Также среди опрошенных 25% сказали, что всё ещё не верят в существование коронавируса SARS-CoV-2.

Опрос проводился с 10 по 21 марта. В нём приняли участие 1009 человек из 423 населенных пунктов. Погрешность исследования оценивается на уровне 3%.

Напомним, вакцинация в Молдавии началась 2 марта. За это время вакцину получили более 100 тыс. человек.

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