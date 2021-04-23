Северобайкальский район, Бурятия, , 09:28 — REGNUM Авиакатастрофа в посёлке Нижнеангарск на севере Бурятии, произошедшая два года назад, привела к катастрофе экологической. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

28 июня 2019 года самолёт Ан-24 при заходе на посадку выкатился за пределы полосы и врезался в здание очистных сооружений. Последние получили сильные повреждения и были законсервированы. При этом генерировать стоки посёлок не перестал, а муниципалитет, по данным прокуратуры, проблемой не занимался.

«Жидкие бытовые отходы вывозились и сливались на произвольно выбранный земельный участок в лесном массиве Центральной экологической зоны Байкала. В результате таких действий образовалось «сточное озеро», вред от которого природе оценивается как катастрофический», — отметили в ведомстве.

Размер пруда-накопителя достиг 2 тыс. кв. метров. В отобранных пробах почвы специалисты выявили превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раз на поверхности и в 350 раз на глубине 20 см.

Пополнение «зловонного озера» было остановлено после вмешательства прокуратуры, а стоки начали вывозить в город Северобайкальск. Для окончательного решения проблемы надзорное ведомство подало иск в суд. Суд согласился с доводами истца и обязал власти района построить новые очистные.

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