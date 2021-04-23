Москва, , 09:37 — REGNUM Церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска» состоялась в Москве в концертном зале «Зарядье» 22 апреля. Её открывала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Лучшим драматическим спектаклем большой формы признали постановку Театра Наций «Сказка про последнего ангела», в категории малой формы победил спектакль «Пиноккио. Театр» Электротеатра Станиславский.

Лучшим драматургом признана Дина Сафина, которая поставила спектакль «5 mm/h» в Казанской творческой лаборатории «Угол». В номинации «Работа режиссера» в драме победил Юрий Бутусов. Он поставил спектакль «Пер Гюнт» в Театре Вахтангова.

Награды в категориях «Опера» и «Балет» получил Большой театр. Лучшими признаны балет «Жизель» и опера «Садко».

Награды вручены и в других номинациях. Театральную премию «Золотая маска» учредил в 1993 году Союз театральных деятелей РФ.

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