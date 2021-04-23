Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Число жертв массового ДТП на КАД Петербурга, которое произошло вечером 22 апреля, увеличилось до трех человек. Вместе с водителем в легковой машине заживо сгорели два его пассажира. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 апреля в 18:26 мск на 40 км внутреннего кольца КАД 30-летний гражданин одного из азиатских государств за рулем автомобиля «ВАЗ» по неустановленной причине совершил столкновение с остановившимся в результате неисправности автомобилем «МАЗ». После чего с легковым автомобилем и грузовиком совершил столкновение седельный тягач Volvo.

«В результате ДТП произошло возгорание «ВАЗ», водитель которого, а также двое его неустановленных пассажиров, скончались. По факту аварии проводится доследственная проверка», — сообщают в полиции.

Из-за этой аварии и пожара движение на КАД временно было заблокировано.

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