Биробиджан, , 09:29 — REGNUM В Еврейской АО продолжают выявлять ежесуточно единичные случаи заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось всего у одного человека, также как и днём ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: Крупный ковидный госпиталь Дальнего Востока возвращается к обычной работе

Всего в области выявлено 4468 носителей коронавируса.

Выздоровевших пациентов за последние сутки не было. Днём ранее врачи закрыли больничные листы в связи с полным выздоровлением шести человек. За весь период пандемии в ЕАО успешно справились с COVID-19 4282 жителя. Скончались от осложнений 125 человек. Последний смертельный случай пациента с COVID-19 в области был зарегистрирован 31 марта.

Продолжают проходить лечение в стационаре инфекционного госпиталя 15 носителей коронавируса. На дому лечатся ещё 46 человек, у которых диагностирован SARS-CoV-2.В Еврейской АО за последние сутки провели 103 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, самый крупный на Дальнем Востоке ковидный госпиталь, развернутый на базе клинической больницы №4 во Владивостоке, с 26 апреля прекратит приём новых пациентов с COVID-19.