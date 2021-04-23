Элиста, , 09:25 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 23 апреля. Это на шесть случаев меньше, чем днём ранее.

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В ковидных госпиталях лечение получают 175 пациентов с коронавирусом, из них девять человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 426 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 20 352 носителя коронавируса. Выписаны с выздоровлением 19 639 пациентов.

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