Москва, , 13:00 — REGNUM За год в России количество онлайн-заказов увеличилось на 80% по сравнению с I кварталом 2020 года. Лидером продаж стали ювелирные изделия (+1127%), также вырос спрос на книги (+666%) и товары для ремонта (+517%). Кроме того, в топ покупок входят детские товары (+298) и продукты для здоровья (+284%). Такие данные по итогам анализа, проведенного на основе более 375 тысяч онлайн-заказов магазинов в 85 регионах Российской Федерации, представила ИА REGNUM e-commerce компания Ecwid.

В топ-10 регионов с наибольшим ростом объема онлайн-продаж в январе-марте 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года вошли: Ставропольский край — в 8 раз, Ханты-Мансийский автономный округ — в 4 раза, Приморский край — в 2 раза, Рязанская область, Калининградская область, Иркутская область, Красноярский край, Оренбургская область, Тюменская область, Республика Мордовия — в 1,5−2 раза.

«Рост объема онлайн-продаж, который мы видим в регионах, ошеломляющий. В Москве и Санкт-Петербурге он также вырос почти вдвое — рост продаж в столицах идет наравне с другими городами. Нельзя не связывать это с развитием e-commerce в регионах — все крупные онлайн-ритейлеры усилили свое присутствие там и частично сместили фокус со столиц в сторону регионального покупателя», — отметил директор по развитию компании Владимир Тарасов.

Лидерами по росту среднего чека в I квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года стали категории товаров для здоровья (+55%), одежды и обуви (+10%), игрушек (+50%) и товаров для дома (+20%).