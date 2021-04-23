Ташкент, , 09:24 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен высоко оценил политические реформы в Узбекистане, сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства иностранных дел.

22 апреля состоялся телефонный разговор главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с американским коллегой. Блинкен высоко оценил достижения в борьбе за свободу вероисповедания.

Собеседники также отметили важность диалога в формате «С5+1» (Пять стран Туркестана и США). Стороны также обсудили вопрос мирного урегулирования ситуации в Афганистане и вовлечение исламской республики в региональную повестку.

Камилов пригласил Блинкена на международную конференцию «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в Ташкенте в июне 2021 года.