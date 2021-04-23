Москва, , 09:24 — REGNUM Минсельхоз ожидает позитивной динамики в вопросе производства молока в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минсельхоз рассчитывает на сохранение позитивной динамики и ожидает, что производство молока в 2021 году составит не менее 32,6 млн тонн», — говорится в сообщении.

Министерство ожидает, что данный рост в первую очередь будет обеспечен за счет появления высокоэффективной кормовой базы, внедрения инноваций в сфере содержания животных и активизации в области использования генетического потенциала молочного стада.

В ведомстве подчеркнули, что в 2020 году молочная сфера показала лучший результат за последние десять лет.