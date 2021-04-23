Соледар, ДНР, , 09:26 — REGNUM Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по окраине Горловки. Об этом сообщили 23 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По предварительным данным, в направлении посёлка шахты 6/7 украинские формирования выпустили шесть снарядов калибра 152 мм и 21 мину калибра 120 мм. В район посёлка шахты имени Гагарина прилетело три мины калибра 120 мм и три мины калибра 82 мм.

В СЦКК отметили, что украинская сторона игнорирует запросы на соблюдение режима прекращения огня.

Последствия обстрелов уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на линии разграничения в Донбассе.

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