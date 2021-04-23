Ижевск, , 09:22 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 23 апреля прививку от коронавируса сделали 76 286 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 42 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 1269 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 3099 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 апреля в республике провели 1 034 538 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3703 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4132 исследования.

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