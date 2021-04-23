Шилка, Забайкальский край, , 09:21 — REGNUM Паводковая обстановка обострилась в Забайкальском крае. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 23 апреля в Сретенском районе из-за ледового затора Шилка подтопила придомовые территории в некоторых селах.

«В результате образования ледового затора на реке Шилка произошел резкий подъем уровня воды, что привело к подтоплению придомовых территорий в населенном пункте Усть-Карск и угрозе подтопления придомовых территорий в населенных пунктах Верхние Куларки и Нижние Куларки», —пояснили спасатели.

Военные саперы из 29-й армии Восточного военного округа уже отправились в Сретенский район. Там они будут взрывать лёд, чтобы снизить уровень воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на территории сельского поселения Мензинское (Красночикойский район Забайкалья) был введен режим ЧС: там произошло подтопление автомобильной дороги Коротково — Менза на 155−157 километре в районе «прижима».

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