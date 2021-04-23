Красноярск, , 09:20 — REGNUM Уголовное дело по факту оказания косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В феврале 2021 года в красноярских массмедиа появилась информация о том, что 24-летняя красноярка получила ожоги второй и третьей степени в одном из оздоровительных центров, оказывающих, в том числе, косметологические услуги.

Следствие провело по указанной информации проверку. Выяснилось, что у организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии следствия, 3 февраля 2021 года женщина купила абонемент на посещение десяти сеансов криолиполиза. Во время первого сеанса по неусыновленной пока причине она получила ожоги. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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