Шанхай, Китай, , 09:21 — REGNUM В результате пожара на одном из промышленных объектов в Шанхае погибли восемь человек, в числе которых двое сотрудников противопожарной службы. Об этом 23 апреля сообщается в заявлении правительства города.

Уточняется, что возгорание произошло на одном из промышленных объектов компании Shanghai Shengrui Electronic Technology в районе Цзиньшань в ночь на 23 апреля и его удалось ликвидировать в 6:20 по местному времени (1:20 мск).

Также отмечается, что поисково-спасательная операция проходила на протяжении почти всей ночи и в ходе нее были обнаружены тела восьми погибших, в числе которых оказались двое пожарных, из числа прибывших на работы по ликвидации пожара.

Помимо того, указывается, что на данный момент на месте происшествия ликвидируются последствия пожара, ведется расследование причин его возникновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на складе с химикатами в столице Бангладеш — городе Дакке — произошел пожар.