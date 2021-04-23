Пекин, , 09:19 — REGNUM Британскому парламенту следует отозвать вотум об «ущемлении прав человека и геноциде» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, заявили китайские власти. Соответствующее заявление распространило 23 апреля посольство КНР в Лондоне.

Днём ранее британская Палата общин одобрила вотум, в котором признала факт нарушения прав человека и геноцид против национальных меньшинств в Синьцзяне. Китай, подчёркивается в заявлении, требует объективного рассмотрения этих вопросов, уважения к ключевым интересам КНР и немедленного исправления ошибки.

Пекин считает обвинения, изложенные в британском документе, клеветническими, и намерен твёрдо отстаивать свой суверенитет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Синьцзяне проживают уйгуры — одно из самых многочисленных национальных меньшинств КНР. Большинство из них — мусульмане. Правительство КНР располагает данными о действующих в этом регионе сепаратистских группировках, контактирующих с международным терроризмом.

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