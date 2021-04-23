Джакарта, , 09:18 — REGNUM Глава информационного центра национальных вооруженных сил Индонезии генерал-майор Ахмад Риад заявил, что в зоне поиска затонувшей подводной лодки обнаружили сильную магнитную точку, сообщает CNN Indonesia.

«Есть сильная магнитная точка. Надеюсь, она не изменится», — заявил Ахмад Ризал в ходе пресс-конференции.

Предположительно, магнитная точка может являться затонувшей подлодкой.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Индонезии отметили возможность того, что затонувшую подлодку сносит подводное течение.

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