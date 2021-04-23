Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Американские военные пока не получали указаний о сокращении своего присутствия в Ираке, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Сейчас момент процесс продолжается, хорошо прошел стратегический диалог с правительством Ирака несколько недель назад, — сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне. — Сейчас нет планов сокращения присутствия в Ираке».

При этом генерал выразил уверенность, что власти Ирака заинтересован в том, чтобы на территории страны сохранялся американский контингент для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данном этапе переговоры между США и Ираком носят характер зондажного свойства. Речь идет пока только об изменениях в конфигурации американского военного присутствия, окончательные решения еще впереди. Но как бы то ни было, предстоящий раунд переговоров станет первым в своем роде за время правления нынешнего президента США Джо Байдена.