Пенза, , 09:18 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 23 апреля, скончались 605 человек. Зарегистрированы за сутки еще два летальных исхода среди заболевших, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Скончались за сутки 61-летняя и 89-летняя женщины. Обе имели ряд сопутствующих заболеваний. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 498 пациентов и потому их общее число превысило 214 тыс. Всего в Мексике на 23 апреля 1 841 964 человека вылечились от нового заболевания. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 508 276.

Читайте также: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 214 тыс