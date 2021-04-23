Ижевск, , 09:17 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 23 апреля выявили 65 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 63 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 378 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — двое детей в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 68 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 29 008 человек. 408 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2962 человека. Из этого числа 2541 житель республики находится в удовлетворительно состоянии, 367 человек — в состоянии средней степени тяжести, 54 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 21 апреля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 75 017 человек. Второй компонент препарата получили 42 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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