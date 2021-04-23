Челябинск, , 09:16 — REGNUM Челябинские таможенники выявили в магазинах региона почти две тонны контрафактных товаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального таможенного управления.

Оперативные мероприятия проводились в Аше, Озёрске, Челябинске, Миассе, Варне и Снежинске вместе с сотрудниками полиции. Всего было обнаружено 1300 единиц контрафактных товаров. Общий размер ущерба правообладателям достиг 2,7 млн рублей. В поле зрения таможенников оказались крупные торговые точки, которые продавали товары под видом мировых брендов.

В Миассе и Аше по итогам мероприятий завели три уголовных дела. Виновным грозит до шести лет колонии.