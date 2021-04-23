Магадан, , 09:17 — REGNUM В Магадане утром 23 апреля девушка 20 лет выпала из окна квартиры на пятом этаже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

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Она выжила, но получила множественные травмы.

По предварительным данным, в квартире находился двоюродный брат пострадавшей и его приятель. Компания выпивала. В ходе застолья девушка неоднократно высказывала мысли о самоубийстве. На уговоры брата успокоиться, она не реагировала. В результате своих неосторожных действий девушка сорвалась с карниза и упала.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в больницу.

В результате падения девушка получила кататравму в виде закрытой черепно-мозговой травмы и переломы ног и рук.

Проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке проводится доследственная проверка по факту смерти 68-летнего мужчины, выпавшего из окна больницы.