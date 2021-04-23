Уфа, , 09:18 — REGNUM Летальный случай от завозной малярии зарегистрирован в 2021 году в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Сообщается, что малярию в Россию завозят в основном из Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки. При этом в Башкирии регистрируются единичные случаи малярии.

Так, в 2018 году было зарегистрировано два случая этой инфекции, которая была завезена из Индии и Нигерии. В 2019 и 2020 годах случае малярии в регионе зарегистрировано не было.

Отмечается, что в марте 2021 года был зафиксирован летальный случай от завозной малярии из Восточной Африки (Занзибар).

Специалисты напоминают, что для профилактики заражения этой инфекцией нужно начинать прием противомалярийных препаратов за неделю до выезда в тропические и субтропические страны, продолжать в течение всего времени пребывания в стране с высоким риском заражения, а также в течении месяца после возвращения. При этом выбор препарата зависит от страны пребывания.

Напомним, что малярия является очень распространенной во многих тропических и субтропических странах болезнью, которая опасна для жизни. Она регистрируется там, где широко распространен переносчик — малярийный комар и имеются природно-географические условия для развития в нем возбудителя. Малярию вызывают простейшие кровепаразиты, передающиеся через укусы инфицированных комаров рода Anopheles.