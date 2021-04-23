Барнаул, , 09:13 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор 64-летнему местному жителю, обвинённому в сексуальном насилии в отношении двух маленьких девочек. Подробности сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствию удалось доказать, что в августе 2019 года мужчина, воспользовавшись тем, что друзья просили его посидеть с их маленькими дочками 5 и 6 лет, совершал с детьми насильственные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия мужчина вину не признал. Однако специалисты установили его причастность как минимум к трём эпизодам преступления. В итоге суд приговорил «няню» к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.