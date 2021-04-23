23 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Китайцы рекомендовали США воспринимать слова Путина о «красных линиях» всерьез и напомнили о «неверующей» Грузии.

Цинь Шихуан, , 11:10 — REGNUM 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предупредил возглавляемые США западные страны, что если они пересекут «красную линию» в отношениях с Россией, то она примет быстрые и решительные ответные меры.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество одобрительных сообщений касательно выступления российского лидера под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Надеюсь, Путин им покажет, где раки зимуют», — заявил «Вопрошающая долина».

Пользователь «Благородная женщина из Цзянси» согласилась с предыдущим комментатором, добавив: «Мочи их!»

В Китае Kremlin.ru

Многие заметили, что к словам Путина лучше отнестись серьезно, потому что русские — боевой народ. Если сказали, что «дадут копоти», значит — дадут.

«Да, пусть преподаст урок этому Западу!» — добавил Ли Пэнпэн.

«Самое интересное заключается в том, что никто не знает, где проходит эта русская «красная линия», поэтому сложно дать оценку», — заявила «Дикое запустение».

Кто-то подметил, что по спокойному тону Путина можно понять, насколько силен дух и темперамент русской нации.

«Товарищ Путин, подари Западу что-нибудь офигенное!» — призвал Лу Ибин.

«Путин очень мощный, поддерживаю его», — добавил Цзин-Цзин 131.

Владимир Путин Kremlin.ru

Некоторые комментаторы заметили, что не стоит игнорировать слова российского президента. Ведь есть пример Грузии, которая однажды засомневалась в том, что Россия способна на реальные шаги, а Путин показал ей, где раки зимуют.

«Настоящий мужик!» — заметила Qly1993.

Многие пользователи сошлись во мнении, что только Россия и Китай могут вместе противостоять Соединенным Штатам, которые окончательно сошли с ума и ждут, когда им преподадут урок.