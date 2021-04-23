Москва, , 09:13 — REGNUM Первые грозы пройдут в Москве 23 апреля, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, ливнями с общим количеством осадков до 10−12 мм, что составляет почти треть месячной нормы, очаговыми грозами и шквалистым усилением ветра при температуре немного выше климатической нормы последней декады апреля», — рассказали синоптики.

В Москве потеплеет до 17 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 18 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, ливень и гроза. Скорость ветра при порывах будет достигать 20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 23 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха до восьми градусов выше нуля.

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