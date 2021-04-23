Брюссель, , 09:11 — REGNUM Без конкретных доказательств причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году все обвинения властей Чехии в адрес Москвы звучат неубедительно. Об этом заявила депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна.

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Она потребовала, чтобы спецслужбы страны незамедлительно представили подтверждения выдвинутым обвинениям против ГРУ.

«Как я понимаю, говорилось, что не было прямых доказательств того, что эти агенты там были, также не были обнаружены взрывчатые вещества, — сообщила в беседе с РИА Новости европарламентарий. — Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы». Конечна уверена, что Россия и Чехия должны прекратить недружественную риторику и начать контакты в целях стабилизации нынешней обстановки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила противоречивость заявлений властей Чехии в контексте событий 2014 года и обвинений в адрес России. Дипломат уверена, что Прага, прежде всего, должна сама разобраться в событиях семилетней давности, а после этого честно и правдиво рассказать об итогах гражданам своей страны.