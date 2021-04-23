Сеул, , 09:13 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 130 615 человек. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 23 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 2 035 549 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 3,93%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 1 194 718 человек, а препаратом Pfizer — 840 831 человек.

Вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки в стране получили ещё 18 528 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 79 151 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 279 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 13 011 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на одного человека.