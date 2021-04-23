Токио, , 09:12 — REGNUM В сети появились первые снимки нового Toyota Land Cruiser 300 без камуфляжа. Снимки размещены на сайте Arabiandrive.

Toyota Land Cruiser 300 Arabiandrive

Внешность модели отличается характерным силуэтом, зауженными передними фарами, большой решёткой радиатора, стильным бампером, капотом с выштамповкой и большими колёсами.

В моторную линейку Land Cruiser 300 входит бензиновый мотор V6 рабочим объёмом 3,5 литра производительностью 420 «лошадей» и 309-сильный 3,3-литровый турбированный дизельный двигатель V6. Оба силовых агрегата сочетаются с 10-скоростной автоматической трансмиссией.

Модель также получит версию GR-S для серьёзного бездорожья.

Ожидается, что на авторынке бензиновый Land Cruiser 300 появится 1 июля нынешнего года. Дизельный вариант автомобиля выйдет на рынок позднее.

Ранее компания Toyota представила концепт кроссовера bZ4X — современную версию кроссовера RAV4 EV. Концепт-кар разработан на платформе e-TNGA, созданной Toyota совместно со специалистами Subaru.

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