Обнародованы снимки нового Toyota Land Cruiser 300
Токио, 23 апреля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки нового Toyota Land Cruiser 300 без камуфляжа. Снимки размещены на сайте Arabiandrive.
Внешность модели отличается характерным силуэтом, зауженными передними фарами, большой решёткой радиатора, стильным бампером, капотом с выштамповкой и большими колёсами.
В моторную линейку Land Cruiser 300 входит бензиновый мотор V6 рабочим объёмом 3,5 литра производительностью 420 «лошадей» и 309-сильный 3,3-литровый турбированный дизельный двигатель V6. Оба силовых агрегата сочетаются с 10-скоростной автоматической трансмиссией.
Модель также получит версию GR-S для серьёзного бездорожья.
Ожидается, что на авторынке бензиновый Land Cruiser 300 появится 1 июля нынешнего года. Дизельный вариант автомобиля выйдет на рынок позднее.
Ранее компания Toyota представила концепт кроссовера bZ4X — современную версию кроссовера RAV4 EV. Концепт-кар разработан на платформе e-TNGA, созданной Toyota совместно со специалистами Subaru.
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