Сухум, , 09:11 — REGNUM Республика Абхазия ожидает помощи России в вопросе модернизации своих военно-воздушны сил (ВВС). Об этом 23 апреля заявил президент республики Аслан Бжания.

«Военно-воздушные силы у Абхазии есть, но они нуждаются в обновлении», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Бжания добавил, что абхазским ВВС нужны новые самолеты для молодых пилотов страны, которых в республике насчитывается более 20.

«Мы ждем поддержки (в данном вопросе) от Российской Федерации, и, скорее всего, эта поддержка будет реализована в ближайшее время», — отметил президент Абхазии.

Кроме этого, он рассказал, что в недавнем времени в республику приезжали представители Генштаба Вооруженных сил России, которые провели переговоры с минобороны Абхазии и в результате этого, как указал Бжания, «по ряду позиций есть подвижки».

Кроме того, абхазский лидер уточнил, что в рамках военного сотрудничества республики с Россией создана объединенная группировка войск и проводятся совместные учения разного уровня, в ходе которых отрабатываются необходимые навыки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее абхазский президент Аслан Бжания заявил, что на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии является контролируемой, в республике ожидают поставку первой партии вакцины от COVID-19 из России.