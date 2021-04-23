Нур-Султан, , 09:08 — REGNUM Первая партия казахстанской вакцины против коронавируса QazVac поступила в регионы Казахстана. Об этом 23 апреля на своей странице в Twitter написал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной всем гражданам», — написал глава государства. Он поблагодарил ученых и специалистов, которые принимали участие в разработке вакцины.

Напомним, 22 июня казахстанский НИИ проблем биологической безопасности отгрузил первую партию казахстанской вакцины QazVac. В регионы было направлено 50 тыс. доз вакцины. Производство препарата планируется увеличить до 500−600 тыс. доз в месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Отгружена первая партия казахстанской вакцины против коронавируса