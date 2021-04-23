Саратов, , 09:10 — REGNUM В Саратовской области за сутки число выздоровевших превысило количество инфицированных коронавирусом и составило соответственно 219 и 135 человек. По состоянию на 23 апреля всего зарегистрировано 58 077 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за все время 52 640 пациентов. Скончались 910 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре подтверждены 60 случаев заражения, в Энгельсском районе — 21, в Балаковском — 20, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония выявлена у 39 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области полностью привившихся от новой коронавирусной инфекции насчитывалось на 22 апреля 101 425 человек. Однократно вакцинацию прошли 158 228 жителей. Всего в Саратовскую область поставлено 209 332 дозы антиковидной вакцины. Охват вакцинацией лиц старше 60 лет составлял около 50%.

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