Нью-Йорк, США, , 09:05 — REGNUM Пожизненный срок в тюрьме будет отбывать организатор взрыва в метро Нью-Йорка в 2017 году Акайед Улла согласно решению суда, 22 апреля передал телеканал ABC.

Обвинение настаивало на том, что преступление было тщательно спланировано. Сам террорист в ходе судебного заседания извинился перед городом Нью-Йорком, правоохранительными органами и США за свои действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2017 года при взрыве рядом со станцией метро и автобусным терминалом на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке погибли три человека. Ответственность за теракт взяла нас себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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