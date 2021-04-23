Майминский район, Алтай, , 09:04 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай подростки разгромили два автобуса — ПАЗ-3205 и Hyundai Chorus. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, с заявлением в полицию обратился владелец транспортных средств.

По его словам, автобусы были припаркованы возле его дома, когда подверглись нападению вандалов. Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления двух 13-летних местных школьников. Они уже рассказали подробности происшествия.

По предварительным данным, подростки играли на берегу реки, когда увидели автобуса. Двери были открыты, поэтому они зашли в салон и попробовали завести двигатель. Однако у них ничего не вышло.

«Разозлившись из-за неудачной попытки, школьники распылили по салону содержимое огнетушителя, а затем обкидали автобусы камнями, разбив при этом передние лобовые стекла», — отметили в ведомстве.

Расправу над автобусом прекратила соседка потерпевшего, после замечания которой школьники убежали. Причинённый ими ущерб владелец оценил в 20 тыс. рублей.