Калуга, 23 апреля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В деревне Чернышено Думиничского района 22 апреля произошел пожар в жилом доме. Погибли 90-летняя женщина и ее 57-летний сын, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты. По данному факту следственными органами проводится проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые для исследования предметы, по материалу проверки опрошены свидетели, назначены экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.