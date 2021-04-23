Луганск, 23 апреля 2021, 09:06 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии разграничения в Донбассе. Об этом политик заявил 22 апреля в своём видеообращении.
Он добавил, что если у Зеленского есть желание достичь мира в регионе, то место для встречи обязательно найдётся.
Напомним, ранее официальный представитель делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР.
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