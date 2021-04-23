Москва, , 09:03 — REGNUM В конструкции российской метановой ракеты-носителя «Амур» будут применены композитные материалы и аддитивные технологии (3D-печать). Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Предполагается, что в ракете будут применяться композиционные материалы, аддитивные технологии, бионический дизайн, который облегчает конструкцию без потери прочности», — цитирует его ТАСС.

По его словам, защита эскизного проекта метановой ракеты запланирована на осень 2021 года. Он формально комплектен, отвечает на поставленный вопрос, уточнил Блошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики определили новый облик российского сверхтяжелого носителя для пусков к Луне.

Речь идёт о ракете среднего класса «Амур-СПГ», оснащённой двигателями РД-0169 тягой 100 тонн. Кроме того, в линейке будет представлен носитель сверхтяжёлого класса, оснащённый двигателем РД-182 тягой 250 тонн. Предполагается, что носитель (с двигателем, использующим метановое топливо) станет лучшей альтернативой сверхтяжелой ракете «Енисей», которая использует кислородно-керосиновые двигатели.

Читайте также: Роспатент зарегистрировал облик ракет для полётов на Марс