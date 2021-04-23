Москва, , 09:02 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах ТиНАО после обращения президента РФ Владимира Путина процесс газификации жилых объектов может ускориться, сообщили в Стройкомплексе.

Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин пояснил, для того чтобы ликвидировать дефицит газораспределительных мощностей, необходимо построить 300 км магистральных газопроводов

Объём потребления газа необходимо увеличить в шесть раз. По его словам. По решить задачу на 100% планировалось к 2035 году. Но по итогам послания президента будут даны поручения ресурсоснабжающим организациям и этот процесс ускорится.

Как сообщало ИА REGNUM, за подвод газа от газопровода к жилым домам в сельской местности люди платить не должны, заявил 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

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