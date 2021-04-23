Сухум, , 09:06 — REGNUM На данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии является контролируемой, в республике ожидают поставки первой партии вакцины от COVID-19 из России. Об этом 23 апреля сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

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«Ситуация с коронавирусом в Абхазии контролируемая, прогнозируемая», — заявил он в интервью ТАСС.

При этом президент страны отметил, что, несмотря на это и то, что в республике есть определенные запасы медикаментов, необходимо начинать вакцинацию жителей Абхазии от нового заболевания.

«Мы обращались к руководству России, нам обещали помочь, и в ближайшее время ждем первую партию этих препаратов», — сказал Бжания, добавив, что вопросы с транспортировкой российского препарата уже решены.

Отметим, по данным на 22 апреля в Республике Абхазия было выявлено за всё время пандемии 14 117 носителей SARS-CoV-2 при 220 скончавшихся от COVID-19 пациентах.