Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В лишенном лицензии уральском банке «Нейва» пройдёт массовое сокращение работников, заявил журналистам зампред правления банка Павел Ефремов.

Представитель «Нейвы» подчеркнул, что сотрудников не будут увольнять. В ходе массового сокращения работникам выдадут соответствующие уведомления и будут выплачивать две трети от обычного заработка в течение трёх месяцев.

«Но в этом есть серьезная опасность — таким образом мы потихонечку «проедаем» деньги из конкурсной массы, так можно растрясти весь капитал, из которого будут производиться выплаты клиентам», — выразил свои опасения Ефремов порталу «Е1».

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