Пермь, , 08:59 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых окажется бухгалтер компании, которая обвиняется в хищении крупной денежной суммы у фирмы. В отношении пермячки возбудили уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, войдя в доверие к своему работодателю, бухгалтер получила его подпись и печать в пустых чеках, в которых впоследствии указывала необоснованно завышенные суммы заработной платы или соцвыплат, а затем обналичивала деньги в банке. Необходимую часть денежных средств она перечисляла другим работникам в качестве зарплаты, а разницу забирала себе.

Предварительна расследование уже завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.