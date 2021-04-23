Якутск, , 09:03 — REGNUM На одном из заседаний мандатной и регламентной комиссии депутаты Госсобрания Якутии подняли вопрос о коррупции, ущербах бюджету, нарушениях и хищениях.

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В сеть попала часть видео этого заседания, где обсуждается, что за выявленные нарушения никто не понёс ответственности.

«Вот я отправил документы в прокуратуру по противодействию коррупции, отклонение суммы в ГУП ЖКХ составило 19 миллиардов рублей, проверенной Счётной палатой республики за 2018−2020 годы. Результат: ноль!» — сказал депутат Пётр Аммосов (КПРФ).

Коллега Михаил Эверстов («Справедливая Россия») успокоил его: «Петр Револьдович, я как полковник МВД хочу ответить, если сумма более миллиарда, обычно в таких делах виновных найти очень трудно, а вот если бы бутылку водки украли, возбудили бы. Так что это жизнь у нас такая в России».

Как сообщало ИА REGNUM, около трети судей в Киргизии выносят решения за деньги и еще столько же дают подсудимым максимальные сроки наказания, запугивая так других обвиняемых, чтобы те тоже давали им взятки. Об этом заявил депутат Сайдулла Нышанов на заседании профильных парламентских комитетов.