Джакарта, , 08:57 — REGNUM Поиски пропавшей в водах Бали подводной лодки Nanggala-402 продолжаются, сообщает Detik.

Вооруженные силы Индонезии отметили возможность того, что затонувшую подлодку сносит подводное течение.

«Подводные течения могут унести всё, что угодно», — заявил глава национальных вооруженных сил Индонезии генерал-майор Ахмад Риад в ходе пресс-конференции 23 апреля.

По его словам, подводная лодка не издает сигнала, только гидролокатор может найти затонувшее судно.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Восточной Явы надеется на чудо при поиске затонувшей подводной лодки ВМС Индонезии.

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