Уфа, , 08:59 — REGNUM Штрафы до двухсот пятидесяти тысяч рублей за продажу несовершеннолетним энергетиков установлены в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Сообщается, что 22 апреля депутаты республиканского госсобрания приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс Башкирии об административных правонарушениях.

«При неумеренном употреблении энергетики плохо влияют на здоровье, особенно на неокрепший, растущий организм детей. При этом именно подростки зачастую пьют энергетики бесконтрольно, не думая о последствиях. Результатом могут стать проблемы с нервной, пищеварительной или сердечно-сосудистой системой», — сообщил председатель республиканского парламента Константин Толкачев.

Согласно закону, за продажу энергетиков детям, а также за торговлю этими напитками в школах и других организациях отдыха детей, в медорганизациях, в спортивных сооружениях предусмотрен штраф для физических лиц в размере от трех тысяч рублей до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, для организаций — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения штрафы будут составлять: для физ. лиц — от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; для юр. лиц — от 200 тысяч до 250 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что закон, устанавливающий ограничения в данной сфере, был принят в Башкирии в 2020 году.