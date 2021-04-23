Южно-Сахалинск, , 08:56 — REGNUM На Сахалине в посёлке Тымовское 23 апреля произошёл пожар в аварийном доме. Серьёзные ожоги получили мать и пятилетний ребёнок, которые находились в нём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как уточнили в региональном управлении МЧС, горел расселённый дом по улице Кировская. К моменту прибытия пожарных горела кровать в квартире на втором этаже. В тушении пожара были задействованы пять человек и одна единица техники.

Пострадавших при пожаре мать и ребёнка госпитализировали. В Тымовское отправились две бригады санавиации — взрослая и детская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области днём 21 апреля сгорела заброшенная деревня.