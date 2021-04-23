Пенза, 23 апреля 2021, 09:09 — REGNUM В Пензенской области подвели итоги конкурса «Лучший воспитатель». За победу боролись 28 участников из числа победителей муниципальных этапов конкурса. В финал вышли 10 человек, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
Финалисты конкурса представили мастер-класс и решили профессиональную задачу. Подведение итогов состоялось 22 апреля в институте регионального развития Пензенской области.
Звание «Лучший воспитатель Пензенской области» получила Анастасия Солдаткина, воспитатель филиала №1 «Улыбка» детского сада №7 города Пензы «Ягодка». Второе место разделили Татьяна Панкова, детский сад села Грабово Бессоновского района, и Марина Ильичева, детский сад №6 города Кузнецка. Третье место заняли Людмила Младшева, детский сад №3 города Сердобска, и Ольга Пряженцева, детский сад «Спутник» села Засечного. Победитель и призеры получат 100, 50 и 30 тыс. рублей соответственно.
В прошлом году по итогам финальных испытаний лучшей была признана Лилия Огородова, воспитатель детского сада компенсирующего вида №37 города Кузнецка.
ИА REGNUM ранее сообщало, Пензенские парламентарии установили увеличение базовой величины годового фонда оплаты труда по педагогическим должностям на 4%. Соответствующие изменения были приняты региональными депутатами в ходе 37-й сессии Законодательного Собрания, состоявшейся в конце 2020 года.
Читайте также: В Пензенской области увеличат фонд оплаты труда учителей