23 апреля 2021 | Время чтения 9 мин

В курганском городе Шадринске стремительно воплощается в жизнь сюжет романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту». Местные депутаты 20 апреля подумали и решили за шадринцев — закрыть две библиотеки. А с 22 апреля в ещё действующие культурные учреждения, словно на пожар, мчатся оптимизаторы книжного фонда. И это происходит не на страницах романа американского фантаста, а в реальности, в российском городе. Такая вот реализация национального проекта «Культура».

Елена Миронова, , 11:03 — REGNUM В курганском городе Шадринске стремительно воплощается в жизнь сюжет романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту». Местные депутаты 20 апреля подумали и решили за шадринцев — закрыть две библиотеки. А с 22 апреля в ещё действующие культурные учреждения, словно на пожар, мчатся оптимизаторы книжного фонда. И это происходит не на страницах романа американского фантаста, а в реальности, в российском городе. Такая вот реализация национального проекта «Культура».

Сожжение книг Цитата из к/ф «451 градус по Фаренгейту». Реж. Рамин Бахрани. 2018. США

Ликвидация большинством голосов

С 1 июня 2021 года во втором по численности муниципалитете Курганской области ликвидируют из-за «непопулярности у населения» библиотеку им. В. И. Юровских, расположенную на ул. Фабричная, 20, а также библиотеку им. Д. Н. Мамина-Сибиряка на ул. Ломоносова, 12. Целесообразность оптимизации муниципальной централизованной библиотечной сети с хозяйственной платформы пытался аргументировать руководитель городского отдела культуры Сергей Чернов.

По словам Чернова, на сегодня в Шадринске насчитывается семь муниципальных публичных библиотек системы Минкульта России и 27 библиотек других ведомств. Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку в Шадринске — 10 тысяч 665 человек. Тогда как в Екатеринбурге действует 15 публичных библиотек почти 1,5 млн жителей, в тюменском городе Ишиме, равном Шадринску по численности населения, работает четыре библиотеки.

Сергей Чернов Shadrinsk-city.ru

Библиотеку им. В. И. Юровских, по словам чиновника, посетили за 2020 год в среднем 35 читателей в рабочий день, а читателями библиотеки им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, по данным на первый квартал 2021 года, являются всего 340 шадринцев. При этом бюджетные расходы на каждую библиотеку составляют почти миллион рублей в год. При оптимизации библиотекари перейдут работать в другие учреждения, один работник в силу возраста сможет уйти на заслуженных отдых. Книги также будут переданы в другие учреждения ЦБС, за исключением ветхих.

Здания закрывающихся библиотек планируется передать под реализацию социально ориентированных проектов. К примеру, на ул. Фабричная, 20 может разместиться Центр помощи материнству и детству «Дар».

Ликвидация двух городских библиотек производится в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ — на одну библиотеку 20 тыс. человек с транспортной доступностью не более 30−40 минут, а также с планом оздоровления и оптимизации расходов городского бюджета, отмечают в мэрии Шадринска.

Местная гордума седьмого созыва (2020−2025 гг.) состоит из 24 депутатов. На заседании присутствовал 21 народный избранник. За ликвидацию библиотек проголосовали 16 представителей «Единой России». Против проголосовали три члена «Справедливой России», один от — КПРФ и ещё один беспартийный.

Депутаты городской Думы обсуждают вопрос оптимизации библиотечной системы Шадринска Shadrinsk-city.ru

«Культура для них — куплеты под водку»

Решение о закрытии библиотек вылилось в волну протеста в социальных сетях. Сотни комментариев по поводу можно прочесть в группах «Шадринск — часть России», «Подслушано Шадринск», «В Кургане и вокруг него», «Шадринск — это мы», «Администрация города Шадринска» в социальной сети «ВКонтакте».

Многие шадринцы усомнились в словах Сергея Чернова, подсчитав коммуналку с зарплатой библиотекарей в идеале размером 20 тыс. рублей и решив, по итогам, что чиновник от культуры завысил траты на библиотеки как минимум вдвое. Мало того, сама личность ответственного за культуру, который называет себя певцом, композитором и поэтом, вызывает у горожан стойкое отторжение.

«Ребята, что вы хотите от шансонетки «На душе запален костерок»? Какая власть, такой и руководитель культуры. Он мэрам 20 лет в банях под гитарку шансон отжигает. У него аж душа просит что-нибудь спалить. Для наших чиновников и депутатов культура — это куплеты под водку», — иронизирует один из горожан.

Хохмы о внештатной работе артиста-бюрократа перебивает идеологическая составляющая.

«У нас сейчас при Чернове, как при Гитлере. Устроили «акцию против негерманского духа». Немецкие фашисты книги сжигали, а наши тупо выбрасывают на помойку! В советское время в самые тяжёлые времена, в голод и войну, открывали избы-читальни, не экономили», — пишет другой шадринец.

Советский библиотечный плакат. 1929

Однако в общем хоре возмущения прозвучала и поддержка мнения депутатов.

«Давайте честно. Большинство возмущенных на самом деле не посещали библиотеки минимум со школьных лет, и они им точно не нужны. Люди стали меньше читать, потому что чтение — это занятие сытого и довольного общества, а нас что заботит сейчас? Правильно, только цены в магазинах, где яйца за сотку, и это вполне понятно. И на самом деле библиотека как институт, при современных технологиях, действительно потеряла свою актуальность, как конные повозки ранее, как бумажные газеты или телевидение в недалеком прошлом, да и как много чего ещё. Кстати, настоящие любители книг, когда они существуют в городе в достаточном количестве, сейчас устраивают типа «шкафы для обмена книгами», — и это мнение шадринца лишь добавило хвороста в общий костёр обсуждения.

«Не там экономите, господа»

Защитнику решения чиновников напомнили, что библиотеки в Шадринске, особенно на окраинах города, — это не только хранилище книг, а культурные центры, где проводятся общественные мероприятия. Читательница Евгения Булычёва написала даже обращение к муниципальным властям.

Евгения Булычёва, жительница Шадринска «Узнали печальную новость. Библиотека им В. И. Юровских закрывается. Грустно и страшно от того, что жилой микрорайон в районе ШААЗ останется без центра литературного просвещения. Небольшое скромное помещение и всего два библиотекаря, но сколько доброго и полезного сеяли эти люди в душах своих читателей. Сюда с удовольствием шли пенсионеры, которым в силу возраста и здоровья сейчас будет не добраться до других библиотек. Постоянными читателями являлись дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, проживающих в общежитиях, расположенных рядом. А сейчас их основным времяпровождением будет скитание по улицам. А детские сады № 33, 9, 16, лицей № 1, школа № 9, чьи воспитанники и учащиеся регулярно бывали в библиотеке на различных литературных мероприятиях? Так и хочется с болью сказать, не на том и не там надо экономить, господа руководители!»

Благодарности за новые знания, формирование интереса к чтению у подрастающего поколения, за чуткость, внимание и любовь к своему делу звучат и в адрес работников библиотеки им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

На страницах закрывающихся библиотек в социальной сети «ВКонтакте» опубликованы фотографии с массы мероприятий, которые проводятся в среднем по два-три в месяц. На фото — дети, пенсионеры, целые семьи. Именно этим людям сложно понять экономическую целесообразность оптимизации библиотек.

Об особенностях макулатуры

И пока шадринцы возмущались, постукивая по клавиатурам телефонов и ноутбуков, с 22 апреля сотрудники отдела комплектования и обработки Центральной библиотеки Шадринска вовсю начали «отбор книг» в закрывающихся библиотеках. Как он происходит и во что выльется, поведала неравнодушная жительница города Марина Селькова на примере библиотеки им. Бажова, которая была закрыта в Шадринске в 2019 году.

«Настораживает тот факт, что на сегодняшний день составляются акты только на списание всех книг «скопом», за исключением 200, поступивших в библиотеки за последние пять лет. Прежде чем вывозить данные книги из библиотек, необходимо составить «акт на передачу», — акцентирует внимание Марина.

Она подчёркивает, что акты на списание производятся по инвентарным книгам, которые не дают информации о том, пришла книга в негодность или нет. По году издания, не видя и не держа книги в руках, нельзя сделать заключения о ветхости книг. Эта её реплика касается обещания шадринских чиновников о передаче книжного фонда в «хорошие руки».

Марина Селькова, жительница Шадринска «Параллель прослеживается с 2019 годом. Тогда, при закрытии библиотеки-филиала им. П. П. Бажова книги также вывезли без соответствующих актов на списание и передачи книг. Библиотекари абонемента Центральной библиотеки им. А. Н. Зырянова, других структурных подразделений ЦБС и учреждений, не входящих в структуру муниципальных библиотек, приглашены не были. Оставшиеся книги — более 6000 — были признаны ветхими и сданы в макулатуру! В результате из произведений классиков, книг о Великой Отечественной войне получилась низкого сорта туалетная бумага! Достойными украшать книжные полки центральной библиотеки удостоилась дешёвая бульварная, с позволения сказать, «литература». Да, данная литература пользуется большим спросом, но она не несёт никакого художественного, культурного и воспитательного значения, в то время как индивидуальная работа библиотекаря должна быть направлена на формирование читательских предпочтений, а не приводить к слепой гонке за цифровыми показателями».

«Всё понятно, оптимизация бюджета, сокращение количества библиотек. Нашли слабое место. Но зачем книги уничтожать?! Это же варварство, мракобесие, преступление! Что же, их нельзя раздать людям, как это делают в Москве? Там книги давно не списывают. Люди приходят в библиотеки и забирают идущие под списание книги домой», — сообщает одна из комментаторов поста Марины.

Отметим, что практика раздачи списанных книг давно бытует в городах Среднего Урала, в Красноярском крае, в Тюменской и Новосибирской областях. И много ещё где по России, но не в курганском городе Шадринске.

Библиотека © ИА Красная Весна

Как спасти библиотеки?

К слову, шадринцы не только праведным гневом пылают в социальных сетях, но и пребывают в поиске решения во спасение закрывающихся библиотек. Молодой горожанин предложил устроить флешмоб — срочно записаться в библиотеки, попавшие под нож оптимизации из-за «непопулярности».

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ясно как день! И вот эти слова Шумкова (губернатор Курганской область — прим. ИА REGNUM) про возрождение региона, типа «встанем с колен, возродим Курганскую область» — пустой трёп. Всё сводится к тому, что уничтожат ради маленькой толики экономии мизер донатов, которые сами же разворуют. В первый раз, что ли? Давайте отстоим, что есть!» — вспомнил о главе региона один из протестующих.

Прозвучало и предложение оптимизировать шадринскую гордуму, тогда деньги для библиотек найдутся.

«Депутаты — самая бесполезная часть общества, а точнее вредоносная. Для чего они нужны? От них только вред обществу, гадят везде. Им за что зарплату платят?» — прозвучало обвинение.

Здесь, конечно, обвинитель преувеличил. Зарплату шадринские депутаты не получают. Они придумали себе другой способ обогащения. Общеизвестно, что ранее шадринские парламентарии незаконно установили себе дополнительные выплаты, которые были введены в 2019 году якобы с целью компенсации расходов, связанных с ведением депутатской деятельности. Они выплачивались ежемесячно и, по данным прокуратуры, фактически являлись денежным вознаграждением за депутатскую «нагрузку». После протеста прокурора акт о выплатах отменён.

И ещё очень интересное предложение звучит относительно депутатов. Нет, не прогнать народных избранников, а наоборот, предложить им библиотеки в качестве приёмных. Во-первых, они, наконец, увидят работу библиотекарей, книжные фонды, которые отправляют в макулатуру, и вдруг к чтению приучатся. Во-вторых, непосредственно, а не раз в пять лет, увидят электорат в глаза.